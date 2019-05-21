Насмешил! Михаил Захаров утверждает, что в хоккее меньше всего коррупции
Главный тренер столичной хоккейной "Юности" Михаил Захаров рассказал, существует ли коррупция в белорусском хоккее.
- Ну, наверное, в хоккее все-таки ж меньше всего оно (коррупция. — Прим.) происходит. У нас таких и дел нашумевших нету. Все-таки же где-то проще у нас: негде это сделать. Все-таки спортсмены у нас — только тренировки, результат в первую очередь. Ты к этому стремишься. И у тебя весь твой, можно так сказать, бонус в этой жизни в том, если ты и твоя команда хорошо выступаете. К этому все стремятся. Поэтому у нас, наверное, меньше всего. Но что бороться надо с коррупцией — это однозначно. Здесь я полностью согласен. Но только, с другой стороны, суд может определить, виновен человек или нет, — сказал Захаров в программе "В обстановке мира" на СТВ.
07:46 21/05/2019