Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Насмешил! Михаил Захаров утверждает, что в хоккее меньше всего коррупции

Главный тренер столичной хоккейной "Юности" Михаил Захаров рассказал, существует ли коррупция в белорусском хоккее.

- Ну, наверное, в хоккее все-таки ж меньше всего оно (коррупция. — Прим.) происходит. У нас таких и дел нашумевших нету. Все-таки же где-то проще у нас: негде это сделать. Все-таки спортсмены у нас — только тренировки, результат в первую очередь. Ты к этому стремишься. И у тебя весь твой, можно так сказать, бонус в этой жизни в том, если ты и твоя команда хорошо выступаете. К этому все стремятся. Поэтому у нас, наверное, меньше всего. Но что бороться надо с коррупцией — это однозначно. Здесь я полностью согласен. Но только, с другой стороны, суд может определить, виновен человек или нет, — сказал Захаров в программе "В обстановке мира" на СТВ.


07:46 21/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
СК: главного анестезиолога отпустили из-под стражи под личное поручительство
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
В Гомеле судят бывшего начальника криминальной милиции с семьей


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё