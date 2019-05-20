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Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию с защитниками Хенкелем и Лисовцом

«С одной стороны, как эгоист и менеджер хочу их оставить, с другой – не имею права забирать у парней мечту»

Хенкелем интересуется «Ак Барс», Лисовцом – «Салават Юлаев».

«Буйницкий уже однозначно покидает клуб. Контрактное предложение «Магнитки» в шесть раз превышает наше квалификационное.

При условии нашего финансирования мы не могли бы его повторить. Что касается Хенкеля и Лисовца, то есть время до вторника принять решение.

Правда, я уже разговаривал и с одним, и с другим. Если бы видел хотя бы долю сомнений или нежелание уезжать, нажал бы на кнопку прямо сейчас.

Мы встречались с Хенкелем, и я почувствовал, что у парня уже появилась другая мотивация. Он хочет принять вызов на объективно другом уровне.


Команды, которые интересуются нашими хоккеистами, это топовые на орбите КХЛ, рассчитывают бороться за Кубок Гагарина. Это будет существенный рост и скачок для Хенкеля и Лисовца.

С одной стороны, как эгоист и менеджер хочу их оставить, с другой – не имею права забирать у парней мечту», – сказал Басков в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5».


by.tribuna.com
19:36 20/05/2019
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