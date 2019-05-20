



Вчерашняя встреча "Ростова" с "Зенитом" стала прощальной для Калачева, 38-летнего футболиста проводили овациями. Он признался журналистам, что ощущает после матча положительные эмоции от результата – "Ростов" выиграл со счетом 1:0.





Калачев рассказал, что отучился на тренерскую категорию А и готов дальше учиться, пробовать себя на новом поприще. "Я прекрасно понимаю, что это совершенно другая стезя. Это сложнее, чем работа футболиста. Я, если честно, побаиваюсь тренерской работы. На это нужно тратить много времени, сил. Но надо учиться дальше, чтобы начать", - добавил спортсмен.





"Чувствую, что во мне два разных человека: один говорит "может быть, еще поиграем?", а второй говорит "ты что, с ума сошел? Заканчивай ерундой заниматься", - признался футболист.









По словам Калачева, его супруга против продолжения карьеры. "Сказала, что просто не выдержит моих отлучек и переездов, тем более мы ждем пополнения в семье. Но никогда не говори никогда", - отметил спортсмен.





На вопрос журналиста – заинтересует ли футболиста какое-то предложение от БАТЭ – Калачев категорично ответил: "Им точно откажу. Согласен только на "Манчестер Юнайтед".





Всего за ростовскую команду Калачев провел 288 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. В сезоне-2013/14 Калачев выиграл с "Ростовом" Кубок России.



