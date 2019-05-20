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Фотофакт: Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к новому сезону

Белорусские биатлонисты начали подготовку к новому сезону в Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) "Раубичи", сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
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Первый сбор продлится до 3 июня, а затем стреляющие лыжники проведут занятия с 10 по 27 июня. 

В состав женской команды на сбор вызваны следующие биатлонистки: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Инна Костюченко, Анна Мусатова и Арина Яборова. Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. 

На сборе атлеты больше внимания уделяют физической и стрелковой подготовке на велосипедах, роллерах. Старший тренер женской команды Василий Лещенко Ирина Кривко Ирина Кривко и Анна Сола Ирина Кручинкина Анна Мусатова Роман Елетнов и Владимир Чепелин Максим Воробей Сергей Бочарников Ирина Кривко Анна Сола Первый серьезный старт для стреляющих лыжников состоится с 21 по 25 августа на летнем чемпионате мира, который примет спорткомплекс "Раубичи". 

Зимний сезон в Кубке мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.


Фото Дениса Костюченко

18:51 20/05/2019
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