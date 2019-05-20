Первый сбор продлится до 3 июня, а затем стреляющие лыжники проведут занятия с 10 по 27 июня.





В состав женской команды на сбор вызваны следующие биатлонистки: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Инна Костюченко, Анна Мусатова и Арина Яборова. Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.





На сборе атлеты больше внимания уделяют физической и стрелковой подготовке на велосипедах, роллерах. Старший тренер женской команды Василий Лещенко Ирина Кривко Ирина Кривко и Анна Сола Ирина Кручинкина Анна Мусатова Роман Елетнов и Владимир Чепелин Максим Воробей Сергей Бочарников Ирина Кривко Анна Сола Первый серьезный старт для стреляющих лыжников состоится с 21 по 25 августа на летнем чемпионате мира, который примет спорткомплекс "Раубичи".





Зимний сезон в Кубке мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.



