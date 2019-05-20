Соболенко вылетела из топ-10
Соболенко покинула топ-10, Азаренко поднялась на 44-е место.
По итогам турнира в Риме его чемпионка Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, а финалистка Йоханна Конта вошла в топ-30.
Серена Уильямс вытеснила Арину Соболенко из топ-10.
Виктория Азаренко поднялась с 51-й на 44-ю позицию.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 20 мая 2019
1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6486
2 (7) Каролина Плишкова (Чехия) – 6685
3 (2) Симона Халеп (Румыния) – 5533
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405
5 (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5095
6 (5) Петра Квитова (Чехия) – 5055
7 (8) Слоун Стивенс (США) – 4552
8 (9) Эшли Барти (Австралия) – 4430
9 (6) Элина Свитолина (Украина) – 3967
10 (11) Серена Уильямс (США) – 3521...
11 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3500...
32 (32). Александра Саснович (Беларусь) – 1550...
44 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1260...
101 (86). Вера Лапко (Беларусь) – 616...
265 (263). Ольга Говорцова (Беларусь) – 202...
Источник: tribuna.com
10:02 20/05/2019