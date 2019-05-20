Соболенко вылетела из топ-10

По итогам турнира в Риме его чемпионка Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, а финалистка Йоханна Конта вошла в топ-30.





Серена Уильямс вытеснила Арину Соболенко из топ-10.





Виктория Азаренко поднялась с 51-й на 44-ю позицию.





WTA Tour Singles Rankings





Положение на 20 мая 2019





1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6486





2 (7) Каролина Плишкова (Чехия) – 6685





3 (2) Симона Халеп (Румыния) – 5533





4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405





5 (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5095





6 (5) Петра Квитова (Чехия) – 5055





7 (8) Слоун Стивенс (США) – 4552





8 (9) Эшли Барти (Австралия) – 4430





9 (6) Элина Свитолина (Украина) – 3967





10 (11) Серена Уильямс (США) – 3521...





11 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3500...





32 (32). Александра Саснович (Беларусь) – 1550...





44 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1260...





101 (86). Вера Лапко (Беларусь) – 616...





265 (263). Ольга Говорцова (Беларусь) – 202...