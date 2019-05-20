



Соответствующий порядок был прописан в президентском Указе № 292 от 24 июля 2018 года «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года». Согласно ему, участники, дирекция, организаторы Игр, а также иностранные волонтеры, творческий и технический персонал, задействованный в Играх, представители антидопинговых агентств могут приезжать в Беларусь без визы с 20 мая по 10 июля 2019 года. У них при себе должны быть только действительные заграничные документы, аккредитационная карта и наличие их данных в аккредитационной системе Европейских игр. 30 апреля нынешнего года Александр Лукашенко также подписал Указ № 165 «О Дирекции II Европейских игр 2019 года», в котором сказано, что представители этой самой дирекции избавлены от необходимости получать разрешение на временное проживание в нашей стране.





Безвизовый режим будет введен и для болельщиков, но - с 10 июня по 10 июля. Они обязаны иметь при себе заграничные документы и оригинальный или электронный билет на соревнования, церемонии открытия или закрытия Игр. Воспользоваться этим «безвизом» смогут граждане 74 стран, указанных в приложении к основному Указу № 8 от 9 января 2017 года «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Болельщики из других стран, не входящих в список, могут на основании купленных билетов подать заявление на получение белорусской визы.









В управлении по гражданству и миграции напоминают, что болельщики, в отличие от дирекции и участников Игр, не освобождаются от необходимости регистрироваться в ОВД по месту фактического временного пребывания. У них на это есть пять дней с момента приезда (за исключением воскресений и празднично-выходных дней). Если иностранные гости останавливаются в гостиницах, агроусадьбах либо санаториях, эти учреждения сами подают информацию о туристах в правоохранительные органы.





«Безвиз» на Европейских играх будет действовать во всех пунктах пропуска на границе Беларуси.



