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Как вы относитесь к вопросу натурализации?

Эта практика существует давно, и по сравнению с другими видами спорта гимнастика к этому методу стала прибегать одной из последних. Вспоминая сборную Германии 1980-х годов, пять из шести спортсменов были из Советского Союза. Но это дало немцам время для подготовки своих гимнастов. Возьмем Азербайджан: там тоже все приезжие, причем во всех видах спорта.





Нужно ли это Беларуси?

В какой-то мере да. Даже с точки зрения мотивации: если ты видишь лидера, который лучше, ты тянешься за ними. Беларуси нужны лидеры. Если на определенном отрезке времени нет своих, то нужно приглашать из-за рубежа, — сказала Нелли Ким в интервью корреспондентке СТВ Наталье Федорцовой для программы "Неделя спорта".



