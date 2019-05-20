Нелли Ким о натурализации: Беларуси нужны лидеры в гимнастике. Если нет своих, то нужно приглашать из-за рубежа
Вице-президент Международной федерации гимнастики и заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким считает, что для развития вида спорта в Беларуси необходимо прибегнуть к натурализации иностранных атлетов.
Фото: СТВ
Как вы относитесь к вопросу натурализации?
Эта практика существует давно, и по сравнению с другими видами спорта гимнастика к этому методу стала прибегать одной из последних. Вспоминая сборную Германии 1980-х годов, пять из шести спортсменов были из Советского Союза. Но это дало немцам время для подготовки своих гимнастов. Возьмем Азербайджан: там тоже все приезжие, причем во всех видах спорта.
Нужно ли это Беларуси?
В какой-то мере да. Даже с точки зрения мотивации: если ты видишь лидера, который лучше, ты тянешься за ними. Беларуси нужны лидеры. Если на определенном отрезке времени нет своих, то нужно приглашать из-за рубежа, — сказала Нелли Ким в интервью корреспондентке СТВ Наталье Федорцовой для программы "Неделя спорта".
09:06 20/05/2019