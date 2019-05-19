Иван Брынза выиграл «серебро» на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров
Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду чемпионата Европы по академической гребле среди юниоров, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
В классе лодок-одиночек спортсмен показал результат 6 минут 57,52 секунды. «Золото» у бельгийца Тристана ван ден Буша, «бронза» досталась Тиму Роту из Швейцарии.
Первое «серебро» на крупных соревнованиях юниорского уровня Иван Брынза завоевал в октябре 2018 года на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Фото noc.by
19:02 19/05/2019