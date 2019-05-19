



В классе лодок-одиночек спортсмен показал результат 6 минут 57,52 секунды. «Золото» у бельгийца Тристана ван ден Буша, «бронза» досталась Тиму Роту из Швейцарии.





Первое «серебро» на крупных соревнованиях юниорского уровня Иван Брынза завоевал в октябре 2018 года на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.





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