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Иван Брынза выиграл «серебро» на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров

Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду чемпионата Европы по академической гребле среди юниоров, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


В классе лодок-одиночек спортсмен показал результат 6 минут 57,52 секунды. «Золото» у бельгийца Тристана ван ден Буша, «бронза» досталась Тиму Роту из Швейцарии.

Первое «серебро» на крупных соревнованиях юниорского уровня Иван Брынза завоевал в октябре 2018 года на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Фото noc.by


19:02 19/05/2019
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