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В трехсетовом матче против дуэта Анна-Лена Гренефельд (Германия) — Деми Схюрс (Нидерланды) белоруска и австралийка в первом сете уступили 4:6, а затем, подкорректировав игру, убедительно выиграли вторую и третью партию (6:0; 10:3).





На пути к финалу белорусско-австралийский дуэт обыграл в 1/8 финала пару Цуренко (Украина) — Саснович (Беларусь), а в полуфинале оказался сильнее чешской пары спортсменок Синякова-Крейчикова.











