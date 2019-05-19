Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

На время Европейских игр иностранцам разрешили употреблять каннабис и амфетамин

Иностранцам, которые приедут в Беларусь на Европейские игры, разрешат употреблять марихуану. Об этом сообщило гражданское движение Legalize Belarus в Facebook.

Представители организации направили обращения, в которых просили разрешить европейцам использовать контролируемые вещества на время проведения Европейских игр. Ответ пришел от Государственного пограничного комитета. Там пояснили, что такие наркотики, как амфетамин и каннабис, в нашу страну привозить можно, но только в виде лекарственных средств и для личного применения. Разумеется, не без бюрократических тонкостей.

Во-первых, каждому иностранцу придется иметь при себе подтверждающий документ, в котором будут указаны название и количество препарата. Во-вторых, его перевод должны заверить нотариально. Справкой можно считать выписку из медицинской документации пациента или рецепт доктора. Но брать с собой позволяют лишь то количество веществ, которое не превышает недельную потребность. При ввозе психотропов необходимо будет заполнить пассажирскую таможенную декларацию.


Ложку дегтя внесло Министерство здравоохранения. В своем ответе оно подчеркнуло, что «никогда не поддерживало идею использования каннабиса, препаратов на его основе и амфетамина в медицинских целях и не планирует их легализацию путем внесения изменений в Республиканский перечень». 

Kyky
15:38 19/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Не поверите! На время Евроигр иностранцам разрешили употреблять гашиш и амфетамин
Как подростки становятся закладчиками наркотиков, и что им за это грозит
“Мама-328” Юлия Островко: Желания заниматься острыми темами у UNICEF в Беларуси пока нет


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё