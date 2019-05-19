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Богдан Садовский: «Да, тяжело, рвал связки на обеих ногах, но для меня это не повод заканчивать с футболом»

Полузащитник Богдан Садовский, который проходит курс восстановления после разрыва крестообразных связок, рассказал о том, что не смотря на уже вторую такую травму планирует вернуться в футболу.

«У нас есть хорошие реабилитологи. Не жалею, что сделал операцию в Беларуси. Конечно, в Европе условия лучше, но так и деньги хорошие платить за них надо.

Не так давно Богдан приступил к тренировкам в общей группе в дубле «Славии». Всех давно знаю. Попросил позаниматься с командой, никто не был против. Ничего сверхъестественного не пришлось делать, чтобы начать тренироваться.

Столько отдал футболу – занимаюсь с шести лет. Поэтому вообще не возникало мыслей о завершении карьеры. Да и зачем думать о плохом? Настраивался только на хорошее. Не я первый – не я последний. Да, тяжело, рвал связки на обеих ногах, но для меня это не повод заканчивать с футболом. Нужно работать дальше и доказывать себе, что еще что-то можешь», – сказал Садовский в интервью Tribuna.com.


15:18 19/05/2019
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