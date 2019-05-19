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Евгений Кафельников о финале Евровидения: "Неплохо бульбаши проголосовали"

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по теннису Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на ноль баллов в адрес России от Беларуси в финале Евровидения-2019.

Сергей Лазарев. Фото: РИА Новости

"Хахаха! Неплохо бульбаши проголосовали только что", — записал Евгений Кафельников в твиттере. 

Финал главного песенного конкурса Европы прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade ― он получил 492 балла. Представительница Беларуси ЗЕНА (Зина Куприянович) заняла на предпоследнее, 25-е место. 

Беларусь проголосовала на международном вокальном конкурсе Евровидение-2019, не отдав ни одного балла России, которую представлял Сергей Лазарев. При оглашении оценок все 12 баллов (максимум) были отданы артисту Коби Марими, представлявшему Израиль. 

Оценку Беларуси озвучивала обладательница титулов "Мисс Беларусь-2018" и "Мисс мира Европа-2018" Мария Василевич. 


Впрочем, "голосование" от Беларуси было довольно условным. Профессиональное белорусское жюри в нем участие не принимало, поскольку было дисквалифицировано за преждевременное разглашение своих симпатий (это запрещено регламентом). Каким образом распределились "белорусские" голоса, не совсем понятно. Так, "Аргументы и факты" сообщают со ссылкой на пресс-службу "Евровидения", что "баллы от белорусского жюри в финале распределили на основе голосования зрителей". 

Вместе с тем победитель конкурса определяется не только жюри, но и голосованием телезрителей разных стран. Здесь обошлось без неожиданностей. Белорусская телеаудитория отдала 12 баллов российскому участнику. Об этом сообщил в эфире комментатор "Евровидения", ведущий "Белтелерадиокомпании", Евгений Перлин.


pressball.by
12:59 19/05/2019
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