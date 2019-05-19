«С минским «Динамо» меня ситуация очень занимает. Смотрите, что произошло: они говорят, что мы уже договорились с Андриевским, а потом нет, мы не договорились. Я про себя думаю: «Зачем вы объявляете, что договорились с Андриевским, если не подписан контракт?»





Ладно, хорошо. Не договорились с тренером потому, что иностранцев должно было быть шесть человек, а их стало четверо. У меня возникает вопрос: причем тут Андриевский? Андриевский – тренер. Четыре иностранца, вообще нет иностранцев. Здесь другой вопрос возникает, что, возможно, Андриевскому поставили задачу выйти в плей-офф, и он задал вопрос: «А сколько иностранцев?», – ему говорят, мол, 6, но потом говорят, что четыре, но задача не меняется. Тогда все понятно», – сказал Вайсфельд в эфире YouTube-канала Спорт-Экспресса