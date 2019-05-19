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Белорус Михаил Одинцов победил финна Джерри Кварнстрома на турнире по ММА в Минске

Белорусский спортсмен Михаил Одинцов победил представителя Финляндии Джерри Кварнстрома на турнире по смешанным единоборствам (ММА) бойцовского промоушена New Fighting Generation, который прошел в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок состоялся в весовой категории 70 кг. Михаил Одинцов уверенно контролировал центр октагона на протяжении всего боя, атакуя соперника с дальней дистанции. Финский атлет, который рассчитывал победить с помощью навыков борьбы, ничего не смог противопоставить своему оппоненту. Во втором раунде белорус поставил точку в противостоянии, отправив соперника в технический нокаут. 

Обладателем Гран-при в весовой категории до 84 кг стал белорус Владислав Янковский. Он получил право заключить контракт на бой за пояс престижного международного промоушена Bushido. 

Во время турнира было проведено 15 поединков, в которых приняли участие 28 бойцов из Беларуси, Финляндии, Франции, Ирака, Украины, Грузии и Латвии.
09:44 19/05/2019
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