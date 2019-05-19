Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" 11-й раз стали чемпионами Беларуси
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали 11-й подряд титул чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В субботу в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский "Борисфен" со счетом 80:71. До этого "драконы" дважды выиграли в Могилеве - 76:64 и 89:69. Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото, и тогда "Цмокi" также уверенно победили могилевчан 3-0.
Борьба за бронзовые награды еще не завершена. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч "бронзовой" серии.
У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские "Цмокi", переигравшие в финальной серии гродненскую "Олимпию". Бронза досталась столичному "Горизонту".
08:50 19/05/2019