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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" 11-й раз стали чемпионами Беларуси

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали 11-й подряд титул чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский "Борисфен" со счетом 80:71. До этого "драконы" дважды выиграли в Могилеве - 76:64 и 89:69. Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото, и тогда "Цмокi" также уверенно победили могилевчан 3-0.

Борьба за бронзовые награды еще не завершена. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч "бронзовой" серии. 

У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские "Цмокi", переигравшие в финальной серии гродненскую "Олимпию". Бронза досталась столичному "Горизонту".

08:50 19/05/2019
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