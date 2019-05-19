В субботу в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский "Борисфен" со счетом 80:71. До этого "драконы" дважды выиграли в Могилеве - 76:64 и 89:69. Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото, и тогда "Цмокi" также уверенно победили могилевчан 3-0.





Борьба за бронзовые награды еще не завершена. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч "бронзовой" серии.





У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские "Цмокi", переигравшие в финальной серии гродненскую "Олимпию". Бронза досталась столичному "Горизонту".



