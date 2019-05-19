Об этом сообщает твиттер статистического портала OptaJean.





"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, "Бавария" праздновала победу в Германии, "Барселона" — в Испании, "Ювентус" — в Италии, "ПСЖ" — во Франции. Эти клубы попадут в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.



