Футбол. Впервые в истории все чемпионы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы
Все победители чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году в нынешнем сезоне защитили свои титулы, что произошло впервые в истории.
Об этом сообщает твиттер статистического портала OptaJean.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, "Бавария" праздновала победу в Германии, "Барселона" — в Испании, "Ювентус" — в Италии, "ПСЖ" — во Франции. Эти клубы попадут в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.
08:25 19/05/2019
Всего 35 белорусских футболистов выступают за рубежом. По этому показателю Беларусь вне топ-50 стран в мире