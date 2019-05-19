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Футбол. Впервые в истории все чемпионы топ-5 европейских лиг защитили свои титулы

Все победители чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году в нынешнем сезоне защитили свои титулы, что произошло впервые в истории.

Об этом сообщает твиттер статистического портала OptaJean. 

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, "Бавария" праздновала победу в Германии, "Барселона" — в Испании, "Ювентус" — в Италии, "ПСЖ" — во Франции. Эти клубы попадут в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

08:25 19/05/2019
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