Белорус Иван Баранчик уступил Джошу Тейлору в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и утратил пояс IBF

Белорус Иван Баранчик потерпел поражение от шотландца Джоша Тейлора в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Глазго.

Наш соотечественник проиграл единогласным решением судей (109:117, 111:115, 111:115), потерпев первое поражение в профессиональной карьере и потеряв пояс чемпиона мира по версии IBF. Ранее Баранчик одержал 19 побед, 12 из них нокаутами. Тейлор добыл 15-ю победу (12 досрочно).