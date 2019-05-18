Эдуард Занковец: разговаривали с минским "Динамо", но уже после того, как я подписал контракт с питерским
Известный белорусский тренер Эдуард Занковец, возглавивший в это межсезонье питерское "Динамо" (ВХЛ), признался, что к нему был интерес со стороны минского "Динамо".
Были предложения из других команд?
Да.
Кто интересовался?
На момент принятия решения о работе в "Динамо" были предложения из европейских чемпионатов. Но я все-таки выбрал клуб из Санкт-Петербурга. Поскольку это знакомый для меня город, где хорошая организация и люди.
Получается, руководство минского "Динамо" при поиске тренера на вас не выходило?
У нас с клубом был разговор, но уже после того, когда я подписал контракт с питерским "Динамо". Не могу ответить, чем бы он закончился, будь ситуация иной. Возможно, что-то получилось бы, а может, и нет, — сказал Занковец в интервью hockey.by.
20:30 18/05/2019