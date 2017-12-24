Олимпиада-2018 грозит пройти при полупустых трибунах
На зимние Олимпийские игры-2018 в Республике Корея реализовано 655 тыс. билетов, либо 61% от общего количества. Об этом сообщают мировые информагентства. Наибольшим спросом пользуются билеты на состязания по горным лыжам, лыжным гонкам, шорт-треку и бобслею.
За 47 дней до церемонии открытия Олимпиады реализовано 655 тыс. билетов из 1,07 млн, поступивших в реализацию, что составляет 61%. На предстоящие Паралимпийские игры организаторы продали 37 процентов билетов.
Олимпиада в Южной Корее стартует наименее чем через 2 месяца — 9 февраля.
18:26 24/12/2017
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