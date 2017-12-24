Олимпиада-2018 грозит пройти при полупустых трибунах

За 47 дней до церемонии открытия Олимпиады реализовано 655 тыс. билетов из 1,07 млн, поступивших в реализацию, что составляет 61%. На предстоящие Паралимпийские игры организаторы продали 37 процентов билетов.





Олимпиада в Южной Корее стартует наименее чем через 2 месяца — 9 февраля.