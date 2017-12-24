Дмитрий Рекиш: «Мне неприятно, когда легкоатлетки, теннисистки, что футболисты получают деньги ни за что»
Полузащитник Дмитрий Рекиш считает, что чемпионату Беларуси нужны перемены.
— Что изменилось в чемпионате Беларуси за последние несколько лет?
— Он двигается вниз. Вообще же, многое изменилось. Чтобы развиваться, нужно всем вместе анализировать, что не так, а мы ещё умудряемся и друг друга в чём-то обвинять. Мне неприятно, когда легкоатлетки, теннисистки, фамилии называть которых я не буду, говорят, что футболисты получают деньги ни за что. Девчонки, я на самом деле всегда за вас болею и радуюсь, когда вы побеждаете. Не понимаю, исходя из чего они судят. Я захотел стать футболистом, и я им стал. Я же никому не запрещаю быть журналистом, например. Проблем много, а мы ещё и друг с другом ругаемся. Как будто мы не стараемся, не стремимся к победе. Это не так. Нужно пытаться изменить что-то всем вместе, а не считать, кто сколько получает, — сказал Рекиш в интервью "Трибуне".
15:54 24/12/2017
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