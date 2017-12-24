Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Евгений Костюкевич: большинство игроков чемпионата Беларуси стали какими-то "проститутками"

Голкипер "Крумкачоў" Евгений Костюкевич поделился мнением о частых переходах белорусских футболистов. 


- Футболист, который продает пиво — это достаточно необычно...

- Брось ты. Просто большинство наших футболистов считают себя такими уже …. , зарабатывая 30-40 миллионов в условном "Слуцке". Только все это быстро заканчивается. Чаще всего в конце ноября истекает срок контракта и человек думает, куда ему пойти. Если за зиму не нашлось вариантов, то нужно отправляться в первую лигу на семь-восемь миллионов. Тогда возникают вопросы. А что делать дальше?

- Это проблема?

- Это беда всего нашего футбола. Такое ощущение, что каждое межсезонье кто-то берет колоду карт, на которых изображены игроки, перетасовывает и раскидывает всех по клубам. В чемпионате Беларуси вообще нет чувства какого-то патриотизма по отношению к командам. Практически всем плевать на клубы. Может быть прозвучит слишком грубо, но большинство игроков чемпионата Беларуси стали какими-то "проститутками": дадут в другом месте зарплату на 100-200 долларов больше — футболист уйдет. Некоторые игроки воспринимают возможность поиграть в БАТЭ, минском "Динамо" или "Шахтере", как шанс заработать на квартиру. Им все равно на фанатов, все равно на наличие игровой практики. Такие люди будут сидеть на скамейке, но получать свои пять-десять тысяч. Просто куда-то исчезло чувство гордости за причастность к определенному клубу, — как передает by.tribuna.com, сказал Костюкевич в интервью Александру Ивулину.


14:45 24/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё