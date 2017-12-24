- Футболист, который продает пиво — это достаточно необычно...





- Брось ты. Просто большинство наших футболистов считают себя такими уже …. , зарабатывая 30-40 миллионов в условном "Слуцке". Только все это быстро заканчивается. Чаще всего в конце ноября истекает срок контракта и человек думает, куда ему пойти. Если за зиму не нашлось вариантов, то нужно отправляться в первую лигу на семь-восемь миллионов. Тогда возникают вопросы. А что делать дальше?





- Это проблема?





- Это беда всего нашего футбола. Такое ощущение, что каждое межсезонье кто-то берет колоду карт, на которых изображены игроки, перетасовывает и раскидывает всех по клубам. В чемпионате Беларуси вообще нет чувства какого-то патриотизма по отношению к командам. Практически всем плевать на клубы. Может быть прозвучит слишком грубо, но большинство игроков чемпионата Беларуси стали какими-то "проститутками": дадут в другом месте зарплату на 100-200 долларов больше — футболист уйдет. Некоторые игроки воспринимают возможность поиграть в БАТЭ, минском "Динамо" или "Шахтере", как шанс заработать на квартиру. Им все равно на фанатов, все равно на наличие игровой практики. Такие люди будут сидеть на скамейке, но получать свои пять-десять тысяч. Просто куда-то исчезло чувство гордости за причастность к определенному клубу, — как передает by.tribuna.com , сказал Костюкевич в интервью Александру Ивулину.



