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Украинская шахматистка: Готова бороться за свои принципы и потерять чемпионские титулы

Украинская шахматистка Анна Музычук прокомментировала свой бойкот предстоящего чемпионата мира по рапиду и блицу из-за ограничений прав женщин.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионские титулы - один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего - что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии - я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

И так, для немногих, кого это все еще волнует - мы вернемся!» - написала Музычук.

Напомним, Анна Музычук - действующая чемпионка мира и в блице, и в быстрых шахматах.

13:48 24/12/2017






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