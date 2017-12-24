Месси побил бомбардирский рекорд легендарного немецкого футболиста

Это произошло благодаря реализованному пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала".





Аргентинец записал на свой счет уже 526-й забитый мяч за каталонскую команду и побил рекорд знаменитого игрока мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Герда Мюллера, который забил 525 мячей.





Кроме того, Лео обновил свой бомбардирский рекорд в Эль Классико до 25 голов. Более того, Месси еще и вышел в лидеры бомбардирской гонки 2017 года, опередив на один гол Криштиану Роналду, Роберта Левандовского и Эдинсона Кавани (у всех по 53 гола).