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Месси побил бомбардирский рекорд легендарного немецкого футболиста

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству голов за один клуб в европейских топ-чемпионатах.

Это произошло благодаря реализованному пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала".

Аргентинец записал на свой счет уже 526-й забитый мяч за каталонскую команду и побил рекорд знаменитого игрока мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Герда Мюллера, который забил 525 мячей.

Кроме того, Лео обновил свой бомбардирский рекорд в Эль Классико до 25 голов. Более того, Месси еще и вышел в лидеры бомбардирской гонки 2017 года, опередив на один гол Криштиану Роналду, Роберта Левандовского и Эдинсона Кавани (у всех по 53 гола). 

13:37 24/12/2017






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