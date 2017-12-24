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Чемпионка Паралимпийских игр-2012 Вервурт сообщила, что готова к эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр-2012 в Лондоне в гонках на колясках (класс T52, 400 м) бельгийка Марике Вервурт, страдающая от тетраплегии, сообщила, что готова прибегнуть к эвтаназии. 


"Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело. Я становлюсь все более подавленной. Раньше таких чувств я не испытывала. Я много плачу. Невролог оставалась со мной на ночь, и у меня был один спазм за другим. Она сказала тогда, что это не эпилептический приступ, а мое тело кричит: "Мне так больно, я устало от этого", — как передает sports.ru, рассказала Вервурт. 

Вервурт была намерена пойти на эвтаназию после Паралимпиады в Рио-2016, но после окончания Игр спортсменка заявила, что пока не готова на этот шаг. Отметим, что в Бельгии эвтаназия разрешена законом.
12:26 24/12/2017






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