"Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело. Я становлюсь все более подавленной. Раньше таких чувств я не испытывала. Я много плачу. Невролог оставалась со мной на ночь, и у меня был один спазм за другим. Она сказала тогда, что это не эпилептический приступ, а мое тело кричит: "Мне так больно, я устало от этого", — как передает sports.ru, рассказала Вервурт.





Вервурт была намерена пойти на эвтаназию после Паралимпиады в Рио-2016, но после окончания Игр спортсменка заявила, что пока не готова на этот шаг. Отметим, что в Бельгии эвтаназия разрешена законом.