Виктория Азаренко, судя по всему, не сможет выступить в Окленде

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не сможет выступить на турнире в Окленде на первой неделе сезона-2018. Организаторы были готовы предоставить белорусской теннисистке wild card, но приехать она, судя по всему, не сможет. Об этом в воскресенье сообщил местным СМИ директор турнира Карл Бадж.



