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Виктория Азаренко, судя по всему, не сможет выступить в Окленде

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не сможет выступить на турнире в Окленде на первой неделе сезона-2018. Организаторы были готовы предоставить белорусской теннисистке wild card, но приехать она, судя по всему, не сможет. Об этом в воскресенье сообщил местным СМИ директор турнира Карл Бадж. 


Азаренко не играла после Уимблдона из-за разбирательства дела об опеке над ее годовалым сыном Лео. Оно было инициировано бывшим молодым человеком спортсменки Билли Маккигом, и до вынесения решения ребенку запрещено покидать Калифорнию, а оставлять его двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии не намерена. Вопрос об участии 28-летней белорусски в Australian Open остается открытым. 

Для участия в турнире в Окленде среди прочих заявлены Каролин Возняцки, Юлия Гергес и Агнешка Радванска, отмечает sport-express.ru.

11:46 24/12/2017






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