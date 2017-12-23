Путешествие футболистов: Нойок и Климович – самая неразлучная парочка белорусского футбола. Они даже отпуск проводят вместе
Футболисты часто летают отдыхать вместе – так все-таки веселее. Очевидно, им уютно вместе – надолго партнеры по команде не расстаются весь декабрь, пишет
Первое предотпускное совместное фото с Климовичем Нойок выложил еще из Минска.
Отправились, как написал сам Нойок, «кенты» сначала в тур по Италии, прихватив с собой еще одного динамовца Владимира Хващинского. Даже в отпуске парни не забыли о футболе – сходили на матч «Наполи» против «Ювентуса». Андрей и Александр на всех фото держатся рядом.
В команде скучали по Нойоку, глядя на фото.
Хващинский после поездки из компании выпал, а Нойок 13 декабря выложил фото с подписью: «Климчик, я скоро буду!»
Отдых пролетает быстро: Климович уже улетел из Доминиканы, Нойок–тоже возвращается. Но двое друзей точно зарядились положительной энергией на будущий сезон. Кстати, где проведут его футболисты, пока неизвестно. У Нойока контракт с «Динамо» еще на сезон, однако как признается сам футболист, предложения из-за рубежа у него есть. А вот Андрей Климович, как сообщалось ранее, может перейти в солигорский «Шахтер».