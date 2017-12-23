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Путешествие футболистов: Нойок и Климович – самая неразлучная парочка белорусского футбола. Они даже отпуск проводят вместе

Вратарь Андрей Климович и полузащитник Александр Нойок, познакомившиеся в минском «Динамо», тоже решили путешествовать компанией.

Футболисты часто летают отдыхать вместе – так все-таки веселее.  Очевидно, им уютно вместе – надолго партнеры по команде не расстаются весь декабрь, пишет Трибуна.

 

Первое предотпускное совместное фото с Климовичем Нойок выложил еще из Минска.

 

Отправились, как написал сам Нойок, «кенты» сначала в тур по Италии, прихватив с собой еще одного динамовца Владимира Хващинского. Даже в отпуске парни не забыли о футболе – сходили на матч «Наполи» против «Ювентуса». Андрей и Александр на всех фото держатся рядом.

 

В команде скучали по Нойоку, глядя на фото.

 

Хващинский после поездки из компании выпал, а Нойок 13 декабря выложил фото с подписью: «Климчик, я скоро буду!»

 

 И на следующий день зачекинился в Доминикане, где его уже ждал голкипер.

 На далеком острове динамовцы, как гласит подпись под фото, «встретили мастера кожаного мяча» итальянца Грациано Пелле. Да-да, того самого, который забивал испанцам на Евро-2016, а год назад попал на девятое место рейтинга самых высоких зарплат мирового футбола – форвард вовремя уехал в китайский «Шаньдунь Лунэн» за 281 тысячу евро в неделю.

Отдых пролетает быстро: Климович уже улетел из Доминиканы, Нойок–тоже возвращается. Но двое друзей точно зарядились положительной энергией на будущий сезон. Кстати, где проведут его футболисты, пока неизвестно. У Нойока контракт с «Динамо» еще на сезон, однако как признается сам футболист, предложения из-за рубежа у него есть. А вот Андрей Климович, как сообщалось ранее, может перейти в солигорский «Шахтер».

Источник:
20:02 23/12/2017






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