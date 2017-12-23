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Дулуб вместо Ермаковича: Капский от комментариев отказался

Телеканал «Беларусь 5» сообщил о предстоящей смене на посту главного тренера БАТЭ. По информации телевизионщиков, Александра Ермаковича у руля борисовского клуба сменит Олег Дулуб, накануне расторгиший контракт с одесским «Черноморцем».


— Сейчас главным тренером БАТЭ является Александр Ермакович. А по поводу информации в СМИ о смене Ермаковича на Дулуба — вы же знаете, в БАТЭ не комментируют события, которые не произошли, — сказал руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY

Александр Ермакович стал главным тренером БАТЭ осенью 2013 года, сменив ушедшего в краснодарскую «Кубань» Виктора Гончаренко. С тех пор Ермакович успел стать самым титулованным тренером Беларуси, обойдя по количеству трофеев Виктора Гончаренко.

19:59 23/12/2017






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