Дулуб вместо Ермаковича: Капский от комментариев отказался

— Сейчас главным тренером БАТЭ является Александр Ермакович. А по поводу информации в СМИ о смене Ермаковича на Дулуба — вы же знаете, в БАТЭ не комментируют события, которые не произошли, — сказал руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY





Александр Ермакович стал главным тренером БАТЭ осенью 2013 года, сменив ушедшего в краснодарскую «Кубань» Виктора Гончаренко. С тех пор Ермакович успел стать самым титулованным тренером Беларуси, обойдя по количеству трофеев Виктора Гончаренко.