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Чемпиона Европы по легкой атлетике поймали на допинге

Британский спринтер Найджел Левайн, дважды побеждавший на чемпионатах Европы по легкой атлетике, провалил допинг-тест. В его пробе нашли запрещенный препарат кленбутерол


В допинг-пробе А британского бегуна на спринтерские дистанции Найджела Левайна нашли запрещенный препарат кленбутерол, сообщает Daily Mail. Этот препарат применяется в медицине для лечения бронхиальной астмы. Спортсмены используют кленбутерол для сжигания лишнего жира. 28-летний атлет ждет результатов вскрытия пробы B.

Нынешний сезон Левайн пропустил из-за серьезных травм. В январе 2017 года во время тренировочного сбора в испанском Тенерифе британец, находясь за рулем мотоцикла, столкнулся с автомобилем. На месте пассажира был партнер Левайна по спринтерской сборной Великобритании Джеймс Эллингтон. После аварии Эллингтон заявил, что «не представляет, каким образом они вместе с Найджелом смогли выжить».

На чемпионатах Европы Левайн завоевал три медали в составе эстафетной команды Великобритании в дисциплине 4х400 метров. В 2012 году в Хельсинки он завоевал серебро, в 2014-м в Цюрихе – золото, в 2016-м в Амстердаме – бронзу.

На чемпионатах мира в помещении 28-летний бегун также трижды становился призером в эстафете 4х400 метров. В 2010 году в Дохе он выиграл бронзовую медаль, в 2012-м в Стамбуле – серебряную, в 2014-м в Сопоте – еще одно серебро.
РБК
17:46 23/12/2017






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