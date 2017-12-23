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Россия по требованию МОК выплатит $15 млн

Россия выплатит $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы по решению Международного олимпийского комитета (МОК), срок выплаты пока не определен, заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, передает ТАСС



"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил Александр Жуков. 

Международный олимпийский комитет 6 декабря принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России. 

МОК потребовал от России покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

17:02 23/12/2017






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