Россия по требованию МОК выплатит $15 млн

"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил Александр Жуков.





Международный олимпийский комитет 6 декабря принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России.





МОК потребовал от России покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).