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Как Артем Милевский отдыхает в клубе Мадрида

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский находится в отпуске в Испании.

 До этого он уже успел побывать в Доминикане. На этот раз он зашел в один из мадридских клубов, откуда выложил в инстаграм-аккаунт видео на фоне танцующей девушки на столе.

 

 

Источник:pressball.by
16:22 23/12/2017






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