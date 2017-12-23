Как Артем Милевский отдыхает в клубе Мадрида
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский находится в отпуске в Испании.
До этого он уже успел побывать в Доминикане. На этот раз он зашел в один из мадридских клубов, откуда выложил в инстаграм-аккаунт видео на фоне танцующей девушки на столе.
Источник:pressball.by
16:22 23/12/2017
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