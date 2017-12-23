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Вратарь "Ювентуса" Буффон пообещал, что будет играть до 80 лет

Вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что будет готов сыграть за команду даже в 80-летнем возрасте.



"Я даже не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры. Я чувствую себя солдатом на службе у клуба и страны. Весьма вероятно, что я закончу, но я все равно буду доступен. Но даже в 80 лет, если вдруг не будет других голкиперов, им нужно будет позвонить мне. Я быстро потренируюсь и выйду на поле", — цитирует футболиста Der Spiegel.

В этом году в ноябре 39-летний Буффон заявил о своем уходе из сборной Италии после поражения от Швеции в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2018. Итальянская команда впервые с 1958 года не смогла квалифицироваться на мундиаль.

В "Ювентусе" Буффон выступает с 2001 года. Здесь он 10 раз был чемпионом Италии.

15:09 23/12/2017






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