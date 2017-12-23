Олег Дулуб может возглавить БАТЭ
По информации pressball.by, Олег Дулуб, расставшийся с одесским "Черноморцем", может возглавить БАТЭ. Чтобы покинуть украинский клуб, тренеру пришлось вернуть все деньги, заработанные за четыре месяца. Сейчас Дулуб находится в США, где проживает его дочь.
Как пишет пресс-служба "Черноморца", "коллектив команды благодарит Олега Дулуба и его помощников за высокопрофессиональный добросовестный труд в непростой период для "Черноморца".
Sport Arena: Олег Дулуб покинул "Черноморец", ему пришлось вернуть клубу все деньги, заработанные за четыре месяца
Белорусский специалист возглавил "моряков" 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона. Под руководством Дулуба "Черноморец" провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть "зону вылета".
12:41 23/12/2017
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