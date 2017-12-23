Колумнист Sputnik Руслан Васильев размышляет о превратностях спортивной жизни.

МОК проинформировал об этом решении шведских коллег, которые и не подумали бороться за право наставника лично руководить скандинавской сборной на Олимпиаде в Южной Корее.

Решение не оспоришь

Как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, шведы легко примерились с потерей, незамедлительно насев на герра Вольфганга с задачей "организовать альтернативное управление командой на Олимпиаде". Такой акцент в своем заявлении сделал шеф шведского биатлона Олле Далин, да и спортсмены высказались в том же ключе.

Конечно же, есть сожаление о Вольфи, но в их "производственном коллективе" найдутся люди, что не менее эффективно смогут подгонять биатлонистов на трассе, грамотно сообщая всю сопутствующую информацию. А если же понадобится более основательная помощь, то Пихлер собирается "жить в скайпе".

Ничего другого ему МОК не оставил. Ибо нет решения, которое герр Вольфганг мог бы оспорить в спортивном арбитражном суде. Как он априори грозился сделать, понимая, что санкции могут накрыть и его — тренера женской сборной России на Белых играх-2014 в Сочи. Пихлеру просто отказали в аккредитации, и тут, хоть искусай себе локти — ничего не поможет.

Пихлеру только и оставалось, что пожаловаться прессе: "Это несправедливо. Меня выставили преступником. Я никак не был вовлечен в эти процессы, ни на один процент. Я говорю правду. Конечно, за спиной могло происходить что угодно, но меня ничто не связывает с допинговым скандалом в России. Никто со мной не разговаривал — ни люди ВАДА, ни люди МОК. Не было никакого суда, никто не задавал мне никаких вопросов, не давал возможности высказаться. Я считаю себя жертвой. Возможно, политической жертвой".





Дарья Домрачева





Сказано сильно, но боссы МОК лишь пожали плечами: "Ради Бога, считайте. Жертвой больше, жертвой меньше — не принципиально". Так, герр Вольфганг Пихлер проникся мудростью фразы: "Нельзя обмануть историю, надев шапку невидимку".

За что страдает?

Все очень просто. Согласно решению МОК тренеры, работавшие с уличенными в допинге российскими спортсменами, не будут допущены к Играм-2018. А под руководством Пихлера в Сочи-2014 выступали пожизненно дисквалифицированные по итогам расследования комиссии Денниса Освальда за нарушение антидопинговых правил Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина. Последняя, правда, в олимпийском сезоне тренировалась у белорусского словенца Владимира Королькевича, но для МОК ныне это не имеет значения. Одна команда, одна гребенка.

Но если поставить себе цель найти метафизические объяснения "отворота" Пихлеру от ближайшей Олимпиады, то и они находятся элементарно. Итак, в молодости Вольфганг никаким биатлоном не занимался, а был весьма средненьким лыжником. Но все дело в том, что его вотчина одновременно есть Мекка немецкого биатлона — Рупольдинг. Им — биатлоном занимался его двоюродный брат Вальтер. Им — биатлоном, активно, как топ-менеджер занимается его родной старший брат Клаус — многолетний, несменяемый мэр Рупольдинга.

Вот и Вольфи стал тренером-самоучкой, который, как говорят профессионалы, воспитан на тренировочных методиках популярных в СССР и ГДР. Их суть — проста: огромные нагрузки, после которых "или — или". То есть, чемпион — уход из спорта. И Пихлер пошел в рост, как позднее это сделал в футболе еще один теоретик Жозе Моуринью, что, естественно, возмущало легенд биатлона. Например, Александра Тихонова, не признававшего и не признающего в немце квалифицированного коллегу.

Но оказавшись в первый раз на контракте в Швеции, он содействовал резкому прогрессу Магдалены Форсберг, Анны-Карины Зидек и Хелены Экхольм. А это — звезды, особенно первая. Хотя олимпийское золото есть только у Зидек. Форсберг — шесть титулов чемпионки мира и столько же Больших хрустальных глобусов, довольствовалась двумя "бронзами" на ОИ-2002, а Экхольм вовсе "вернулась пустой с ярмарки".

Однако в любом случае Вольфганг Пихлер — громкое имя в современном биатлоне, и весьма раздражающий субъект во многих критических ситуациях. Прежде всего, в допинговых историях. Во-первых, немец всегда поддерживал самые жестокие наказания нарушителям кодекса спортивной чести. Как это было в 2009 году, когда на применении ЭПО поймали россиян Ахатову, Юрьеву и Ярошенко. Во-вторых, по своей инициативе и совершенно бездоказательно Пихлер атаковал тех биатлонисток, которые обыгрывали его шведок.

Любимейшей темой была российская сборная. Второй по популярности (до 2014 года) — украинская, и в первую очередь сестры Семеренко. Наконец, во время чемпионата мира-2012 в Рупольдинге Пихлер наговорил гадостей в адрес белоруски Домрачевой, которая выиграла свой первый титул. Причем, досталось и соотечественнику Клаусу Зиберту, тренировавшему ДаДо.

Кстати, зная взрывную подоплеку характера Зибыча за здоровье рыхлого Пихлера можно было испугаться. Но углы сгладились. Под давлением IBU, Пихлер покаялся, извинился, а Зиберт, хоть и поскрежетал зубами, через слово, поминая животное, не разбирающееся в апельсинах, но успокоился, списав все на неприязнь "западных немцев к немцам восточным".

Претензии Пихлера предстать вне подозрений а-ля жена Цезаря, многим казались иезуитским маневром, ибо его нагрузки априори требовали энергичной фармакологической поддержки. Отсюда подозрения в адрес самого герра Вольфганга, якобы "переводившего стрелки" и "туманившего горизонт". Но все окончательно смешалось в доме Пихлера, когда он принял приглашения возглавить российскую женскую сборную, соблазнившись щедрым предложением тогдашнего босса СБР Михаила Прохорова — миллион долларов за три сезона. Для биатлона — неслыханные деньги. Для Пихлера — шаг, спаливший все мосты.

Так, что, кое-кто сегодня вполне поддерживает решение МОК, рассуждая в духе знаменитой реплики Глеба Жеглова из "Места встречи изменить нельзя", объяснявшего Шарапову причину страданий гражданина Груздева на тюремных нарах: "Наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться, и пистолеты не разбрасывать, где попало".

А ведь подспудно на Западе Пихлеру инкриминируется вот, какой грех: его — "лабуха залетного" специально позвали в Россию, чтобы использовать чистую репутацию в качестве ширмы, но играть за спиной "темную игру". И вот здесь герру Вольфгангу пока надо отдать должное: как его не подталкивают, как не провоцируют все свалить на Прохорова и правую руку миллиардера в биатлонном проекте Кущенко, немец своих нанимателей не предал. Он, как раньше, так и сейчас говорит, что СБР в годы работы Пихлера не шалил, и даже не починял примус дьявольскими методами.

А ведь, как немца травили в прессе, особенно в его второй российский сезон! Другой бы на его месте либо подал в отставку, либо озлобился. Но герр Вольфганг и с Дмитрием Губерниевым общается, и денег не потерял, и сохранил верность тем, кто его нанял за такое отличное вознаграждение, да еще с прописанной гигантской неустойкой в случае увольнения.

Немца жалеют

Баварца, кстати, жалеют российские журналисты. Во-первых, в отличие от многих других тренеров он не игнорировал публикации, читая их через "гугл переводчик". Во-вторых, он при наличии времени легко соглашался на дискуссии, и мог за пару-тройками кружками светлого пива (никаких темных сортов!) провести несколько часов с оппонирующим ему "писакой".

В-третьих, Пихлер — разносторонний человек, имеющий свое мнение по любому вопросу. Даже по тем, в которых на Западе иметь свое мнение не полагается, и, напротив, требуется выступать единым фронтом "ату Россию!" Но журналисты (о, удивление!) не ловят его на развязавшемся языке, относя в уважаемую категорию искренних собеседников. Если он говорит, что не использовал допинг, то, значит, не использовал.

…Три недели назад я улетал из Эстерсунда сразу после проведения последних гонок первого этапа Кубка мира. Заказанная машина во время приехала к отелю, и быстро отвезла в крохотный аэропорт, в котором раньше меня на регистрацию рейса в Стокгольм прибыл только один человек — Вольфганг Пихлер. Он стоял с вещами, грустно взирая на автоматы, которые при правильном тыканье по кнопкам выдавали посадочный талон и багажные бирки. Немец бездействовал, но с огромным интересом принялся наблюдать, как белорусский журналист засучил рукава и взялся за дело. Однако, когда у меня вышел сбой — автомат выдал только талон, но отказался оформлять багаж, обреченно вздохнул, и вернулся к своим чемоданам. Чтобы ждать, когда его кто-нибудь зарегистрирует на рейс. Я к нему присоединился. И все случилось с появлением в аэропорту ассистентки Пихлера. Она все сделала за шефа, а мне объяснила, что из всего сонмища автоматов я выбрал тот, что предназначен для людей путешествующих налегке — только с ручной кладью. О чем оказывается, ну прямо по-нашему, говорил запечатанный пластырем "багажный рот" автомата.

И те минуты, когда мы оба чувствовали себя дураками, как-то примерили меня с 2012-м годом и речами герра в Рупольдинге. Но… наказания без вины не бывает. Тем более, что мы еще не знаем, что день грядущий нам готовит.