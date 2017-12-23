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Министр о ситуации с Азаренко: «Американская судебная система скрупулёзная и небыстрая. Всё это играет не в нашу пользу»

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о планах подготовки Виктории Азаренко. 


— Кстати, какие новости от Азаренко?

— Лично с ней не разговаривал, но поддерживаю связь с её мамой. Американская судебная система скрупулёзная и небыстрая. Всё это играет не в нашу пользу. На первом месте у Вики, безусловно, ребёнок, что отрывает её от подготовки. Но ей уже дали приглашение на Открытый чемпионат Австралии. Будем надеяться, что она сумеет к нему подготовиться в должной степени. Это и моральный аспект. Кстати, как и для той же Даши Домрачевой. Малыши требуют повышенной заботы и внимания. Так что на наших молодых мам-спортсменок лежат дополнительные обязательства, что очень непросто.

— В ситуации с Азаренко «Спортивная панорама» выдвинула лозунг –«Влюбляйтесь в белорусов!». Может, и вы присоединитесь к нему?

— (Улыбается.) Тут уж дело каждого. Пусть тот или иной человек решает, — сказал Шамко. 

Напомним, 28-летняя Азаренко с лета судится со своим экс-бойфрендом Биллом Макгигом за опеку над их сыном.


Tribuna
11:07 23/12/2017






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