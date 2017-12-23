Министр о ситуации с Азаренко: «Американская судебная система скрупулёзная и небыстрая. Всё это играет не в нашу пользу»
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о планах подготовки Виктории Азаренко.
— Кстати, какие новости от Азаренко?
— Лично с ней не разговаривал, но поддерживаю связь с её мамой. Американская судебная система скрупулёзная и небыстрая. Всё это играет не в нашу пользу. На первом месте у Вики, безусловно, ребёнок, что отрывает её от подготовки. Но ей уже дали приглашение на Открытый чемпионат Австралии. Будем надеяться, что она сумеет к нему подготовиться в должной степени. Это и моральный аспект. Кстати, как и для той же Даши Домрачевой. Малыши требуют повышенной заботы и внимания. Так что на наших молодых мам-спортсменок лежат дополнительные обязательства, что очень непросто.
— В ситуации с Азаренко «Спортивная панорама» выдвинула лозунг –«Влюбляйтесь в белорусов!». Может, и вы присоединитесь к нему?
— (Улыбается.) Тут уж дело каждого. Пусть тот или иной человек решает, — сказал Шамко.
Напомним, 28-летняя Азаренко с лета судится со своим экс-бойфрендом Биллом Макгигом за опеку над их сыном.
11:07 23/12/2017
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Владимир Путин на очередные шесть лет у руля России. Россияне выбрали Хозяина земли русской. Хозяина над судебной и законодательной властями. Хозяина всех ресурсов и активов. Президент-царь, президент – кормилец, президент – председатель наблюдательных советов всех газовых, нефтяных и финансовых бизнесов.