— Кстати, какие новости от Азаренко?





— Лично с ней не разговаривал, но поддерживаю связь с её мамой. Американская судебная система скрупулёзная и небыстрая. Всё это играет не в нашу пользу. На первом месте у Вики, безусловно, ребёнок, что отрывает её от подготовки. Но ей уже дали приглашение на Открытый чемпионат Австралии. Будем надеяться, что она сумеет к нему подготовиться в должной степени. Это и моральный аспект. Кстати, как и для той же Даши Домрачевой. Малыши требуют повышенной заботы и внимания. Так что на наших молодых мам-спортсменок лежат дополнительные обязательства, что очень непросто.





— В ситуации с Азаренко «Спортивная панорама» выдвинула лозунг –«Влюбляйтесь в белорусов!». Может, и вы присоединитесь к нему?





— (Улыбается.) Тут уж дело каждого. Пусть тот или иной человек решает, — сказал Шамко.





Напомним, 28-летняя Азаренко с лета судится со своим экс-бойфрендом Биллом Макгигом за опеку над их сыном.



