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МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов

Дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дэниса Освальда объявила о скорейшем завершении проверок атлетов, претендующих на участие в Играх в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в  Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МОК в пятницу, 22 ноября.

Дисквалификации подверглись российские саночники и серебряные призеры Игр в Сочи Альберт Демченко и Татьяна Иванова, а также конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов.

Кроме того, в список попали бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Почти 50 дел против российских атлетов

Решение о дисквалификации принято по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под председательством Дэниса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб зимней Олимпиады в Сочи и вела расследования в общей сложности против 46 российских спортсменов.

В комиссии сообщили, что все проверки атлетов, которые могут претендовать на участие в Играх в Пхёнчхане, в ближайшее время будут завершены.

МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступить смогут лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга, но им разрешено участвовать только под нейтральным флагом.

Источник: "Немецкая волна"
20:21 22/12/2017






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