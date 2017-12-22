МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов
Дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дэниса Освальда объявила о скорейшем завершении проверок атлетов, претендующих на участие в Играх в Пхёнчхане.
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МОК в пятницу, 22 ноября.
Дисквалификации подверглись российские саночники и серебряные призеры Игр в Сочи Альберт Демченко и Татьяна Иванова, а также конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов.
Кроме того, в список попали бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.
Почти 50 дел против российских атлетов
Решение о дисквалификации принято по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под председательством Дэниса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб зимней Олимпиады в Сочи и вела расследования в общей сложности против 46 российских спортсменов.
В комиссии сообщили, что все проверки атлетов, которые могут претендовать на участие в Играх в Пхёнчхане, в ближайшее время будут завершены.
МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Выступить смогут лишь те российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга, но им разрешено участвовать только под нейтральным флагом.
Источник: "Немецкая волна"
20:21 22/12/2017
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