Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МОК в пятницу, 22 ноября.





Дисквалификации подверглись российские саночники и серебряные призеры Игр в Сочи Альберт Демченко и Татьяна Иванова, а также конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов.





Кроме того, в список попали бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.





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