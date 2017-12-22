Олег Дулуб покинул "Черноморец", ему пришлось вернуть клубу все деньги, заработанные за четыре месяца
Белорусский специалист Олег Дулуб покинул пост главного тренера "Черноморца".
По информации Sport Arena официально о расторжении контракта с Дулубом и имя нового тренера будет объявлено уже в январе. Причиной ухода Дулуба называются разногласия с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.
Чтобы разорвать контракт с "Черноморцем" белорусу пришлось вернуть все заработанные деньги.
Белорусский специалист возглавил "моряков" 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона. Под руководством Дулуба "Черноморец" провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть зону вылета.
19:39 22/12/2017
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