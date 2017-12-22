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Олег Дулуб покинул "Черноморец", ему пришлось вернуть клубу все деньги, заработанные за четыре месяца

Белорусский специалист Олег Дулуб покинул пост главного тренера "Черноморца". 



По информации Sport Arena официально о расторжении контракта с Дулубом и имя нового тренера будет объявлено уже в январе. Причиной ухода Дулуба называются разногласия с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных. 

Чтобы разорвать контракт с "Черноморцем" белорусу пришлось вернуть все заработанные деньги. 

Белорусский специалист возглавил "моряков" 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона. Под руководством Дулуба "Черноморец" провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть зону вылета.

Прессбол
19:39 22/12/2017






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