По информации Sport Arena официально о расторжении контракта с Дулубом и имя нового тренера будет объявлено уже в январе. Причиной ухода Дулуба называются разногласия с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.





Чтобы разорвать контракт с "Черноморцем" белорусу пришлось вернуть все заработанные деньги.





Белорусский специалист возглавил "моряков" 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона. Под руководством Дулуба "Черноморец" провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть зону вылета.