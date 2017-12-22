Арямнов готов перейти под флаг другой страны
Олимпийский чемпион Пекина по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал, что может выступить за сборную другой страны.
Когда будет ваш следующий международный старт?
Я не знаю. Я достаточно суеверный и верующий человек, поэтому отвечу двумя вариантами. Первый вариант — как бог даст. Второй... Буду готовиться к старту, который пройдет примерно в конце следующего года, так как сборную Беларуси дисквалифицировали на год.
Но если я поменяю сборную, буду выступать за другую страну, то, может быть, этот старт случится намного раньше. У меня нет поддержки в нашей стране. Поэтому есть мысли поменять флаг, под которым буду выступать.
Несерьезное отношение ко мне у наших спортивных деятелей. Я, конечно, хочу выступать за Беларусь, я патриот своей родины. Но одним патриотизмом семью не накормишь.
Я всегда буду любить Беларусь, но надо кормить семью. Я должен выступить в следующем году на одном международном старте. Чтобы попасть на Олимпиаду, мне нужно выступить два раза. Если не выступлю в следующем году, то будет очень сложно попасть на Игры.
17:34 22/12/2017
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