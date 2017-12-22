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Арямнов готов перейти под флаг другой страны

Олимпийский чемпион Пекина по тяжелой атлетике Андрей Арямнов рассказал, что может выступить за сборную другой страны.

Арямнов готов перейти под флаг другой страны
Когда будет ваш следующий международный старт?

Я не знаю. Я достаточно суеверный и верующий человек, поэтому отвечу двумя вариантами. Первый вариант — как бог даст. Второй... Буду готовиться к старту, который пройдет примерно в конце следующего года, так как сборную Беларуси дисквалифицировали на год. 

Но если я поменяю сборную, буду выступать за другую страну, то, может быть, этот старт случится намного раньше. У меня нет поддержки в нашей стране. Поэтому есть мысли поменять флаг, под которым буду выступать. 

Несерьезное отношение ко мне у наших спортивных деятелей. Я, конечно, хочу выступать за Беларусь, я патриот своей родины. Но одним патриотизмом семью не накормишь. 

Я всегда буду любить Беларусь, но надо кормить семью. Я должен выступить в следующем году на одном международном старте. Чтобы попасть на Олимпиаду, мне нужно выступить два раза. Если не выступлю в следующем году, то будет очень сложно попасть на Игры.


pressball.by
17:34 22/12/2017






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