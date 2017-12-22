Букмекер: Леонид Кучук — фаворит на должность главного тренера брестского "Динамо"
Владимир Журавель по собственной инициативе покинул брестского "Динамо", в результате чего пост главного тренера остался вакантным. Впрочем, букмекерская компания "Maxline" видит специалистов, готовых возглавить клуб, и фаворитом среди них считает Леонида Кучука.
В том случае, если он станет следующим наставником команды, можно заработать в 2,5 раза больше суммы ставки на это событие.
Кто станет следующим главным тренером брестского "Динамо"? Котировки "Maxline".
16:55 22/12/2017
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