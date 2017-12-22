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БАТЭ отказался продавать Иванича и Милуновича за 2,5 миллиона евро

Борисовский БАТЭ не согласен с предложением "Црвены Звезды" о продаже Мирко Иванича и Неманьи Милуновича. Сербский клуб хочет потратить на двух игроков всего 2,5 миллиона евро. 


Как утверждает HotSport, БАТЭ намерен выручить за двух игроков 3,5 миллиона евро. 

Сербский клуб готов продолжить переговоры. Источник отмечает, что есть вероятность, что зимой в "Црвену Звезду" перейдет лишь Иванич. А Милунович переберется в команду летом, когда за полгода до истечения контракта цена за него снизится.
Прессбол
15:10 22/12/2017






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