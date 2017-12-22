БАТЭ отказался продавать Иванича и Милуновича за 2,5 миллиона евро

Как утверждает HotSport, БАТЭ намерен выручить за двух игроков 3,5 миллиона евро.





Сербский клуб готов продолжить переговоры. Источник отмечает, что есть вероятность, что зимой в "Црвену Звезду" перейдет лишь Иванич. А Милунович переберется в команду летом, когда за полгода до истечения контракта цена за него снизится.