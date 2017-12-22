Министр спорта о безопасности в Пхенчхане: Придется самому лететь, хотя и не планировал
Министр спорта Беларуси Александр Шамко отметил, что сам отправится на Олимпийские игры в южно-корейский Пхенчхан.
— Вопрос об общеполитической ситуации в олимпийском регионе: если ваши родные придут и скажут, что летят в Пхенчхан, отпустите их в Южную Корею с легким сердцем?
— Мне кажется, эта тема больше подогревается прессой… А вообще вопросам безопасности оргкомитет Игр уделяет самое пристальное внимание. Накануне, кстати, у меня была встреча с послом Южной Кореи. И он тоже интересовался моим настроением в преддверии отправления команды в Пхенчхан. После общения с ним не осталось никаких опасений. Думаю, старты пройдут в спокойной обстановке. Но теперь, после вашего вопроса, понял один момент.
— Какой?
— Чтобы никто не томился страхами, мне придется самому лететь на Игры, хотя планировал отдать свою квоту на общие нужды. Кстати, есть и белорусские болельщики, желающие поехать на Белые игры в Пхенчхан, – цитирует Шамко tribuna.com
15:06 22/12/2017
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