— Вопрос об общеполитической ситуации в олимпийском регионе: если ваши родные придут и скажут, что летят в Пхенчхан, отпустите их в Южную Корею с легким сердцем?





— Мне кажется, эта тема больше подогревается прессой… А вообще вопросам безопасности оргкомитет Игр уделяет самое пристальное внимание. Накануне, кстати, у меня была встреча с послом Южной Кореи. И он тоже интересовался моим настроением в преддверии отправления команды в Пхенчхан. После общения с ним не осталось никаких опасений. Думаю, старты пройдут в спокойной обстановке. Но теперь, после вашего вопроса, понял один момент.





— Какой?





— Чтобы никто не томился страхами, мне придется самому лететь на Игры, хотя планировал отдать свою квоту на общие нужды. Кстати, есть и белорусские болельщики, желающие поехать на Белые игры в Пхенчхан, – цитирует Шамко tribuna.com







