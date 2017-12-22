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Боец ММА победил соперника со сломанной рукой

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Майкл Макдональд в рамках турнира Bellator 191 победил по очкам своего соперника по рингу Питера Лижье со сломанной рукой. 


У Макдональда это был первый бой в промоушене, после которого стало известно, что в последнем раунде он боролся уже со сломанной костью кисти. 


"Я сломал руку во втором раунде. Я чувствовал, что кость торчит. Я горжусь свои выступлением. Полагаю, вы все хотите увидеть мою сломанную руку, так что вот рентген. Трудно поверить, что я сражался в последнем раунде имея такую травму. Слава Богу, благодаря адреналину я не чувствовал боли", - написал в соцсетях боец. 


15 декабря сообщалось, что чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии ESPN. 

08:31 22/12/2017






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