Боец ММА победил соперника со сломанной рукой
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Майкл Макдональд в рамках турнира Bellator 191 победил по очкам своего соперника по рингу Питера Лижье со сломанной рукой.
У Макдональда это был первый бой в промоушене, после которого стало известно, что в последнем раунде он боролся уже со сломанной костью кисти.
"Я сломал руку во втором раунде. Я чувствовал, что кость торчит. Я горжусь свои выступлением. Полагаю, вы все хотите увидеть мою сломанную руку, так что вот рентген. Трудно поверить, что я сражался в последнем раунде имея такую травму. Слава Богу, благодаря адреналину я не чувствовал боли", - написал в соцсетях боец.
15 декабря сообщалось, что чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии ESPN.
08:31 22/12/2017
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