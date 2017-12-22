Боец ММА победил соперника со сломанной рукой

У Макдональда это был первый бой в промоушене, после которого стало известно, что в последнем раунде он боролся уже со сломанной костью кисти.









"Я сломал руку во втором раунде. Я чувствовал, что кость торчит. Я горжусь свои выступлением. Полагаю, вы все хотите увидеть мою сломанную руку, так что вот рентген. Трудно поверить, что я сражался в последнем раунде имея такую травму. Слава Богу, благодаря адреналину я не чувствовал боли", - написал в соцсетях боец.









15 декабря сообщалось, что чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии ESPN.