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Бывший главный тренер брестского "Динамо" Владимир Журавель рассказал об уходе из команды

Беседу с футбольным специалистом Василий Сарычев разместил на своей странице "Миг — и судьба" в Фейсбуке.

- О вас говорили: Журавель — мягковатый тренер...

- Я это слышу постоянно на протяжении многих лет. Это мне не мешает работать. На самом деле не столько о мягкости идет речь, а о принципах, по которым я работаю. Для меня главное, чтобы футболист осознавал, что и для чего он делает на поле — так его КПД будет выше, чем под стрессом, и к мягкости это никакого отношения не имеет. Надо строить коллектив, который будет работать, как одно целое — за клуб, за город, за свое имя. Мотивационных моментов можно найти много. Для меня главное, чтобы игрок понимал и делал от души, а не из-под палки.

- Ну и главный вопрос: как получилось, что после позитивного, шедшего по возрастающей сезона вы ушли из команды? Ну, или вас ушли?

- Уход был моей инициативой, причины и мотивы в одном абзаце не объяснить. Как вышло, так вышло. Скажу лишь, что это не совсем импульсивное решение, на его созревание был целый год. При этом я понимаю, что команда и клуб дали мне, наверное, больше, чем дал я.

- Что вы в это вкладываете?

- Мне дали возможность поработать с хорошими игроками. Для работы команды были созданы отличные условия. Я получил хороший опыт, в том числе международный, пусть и через товарищеские матчи. Я смог выиграть свой первый тренерский трофей, до этого были только вторые места. Так что в спортивной части у меня только позитив, и я благодарен клубу, футболистам, руководителям, болельщикам.

- Но вы уходите, и это решение неожиданно для футболистов.

- Надеюсь, они меня поймут.


21:44 21/12/2017






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