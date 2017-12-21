- В одном из интервью Борису Тасману вы подчеркнули, что Игорь Сиводедов после Рио получил последнее предупреждение — еще один прокол, и до свидания. Разве ноль медалей в Лондоне — это не прокол? Почему вы его оставили?





- Скрывать не буду, поначалу был посыл поменять главного тренера. Но потом проанализировали ситуацию, так сказать, широким охватом. Люди ведь растут, практически во всех возрастах — и в юниорах, и в молодежи. Есть понятие готовности, а есть еще привнесенные обстоятельства, нюансы, о которых споткнулись те же Малыщик и Жук. Прекрасный они в целом сезон провели, но на главном старте оступились! Ну, что их — раздолбать вдоль и поперек за это?! Нужно понимать, в чем был прокол и больше его не повторять. Главному тренеру я прилюдно намекнул — если, не дай бог, подобные нюансы подготовки еще раз всплывут, если вы, опробовав весь путь по Рио и по Лондону, еще раз наступите на те же грабли, больше у нас разговоров не будет.





Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов



