Вадим Девятовский: Главному тренеру я прилюдно намекнул — если, не дай бог, наступите на те же грабли, разговор окончен
Глава БФЛА Вадим Девятовский в беседе с корреспондентом "ПБ" Сергеем Версоцким ответил на вопрос, почему после безмедального ЧМ-2017 в Лондоне не был уволен главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Игорь Сиводедов.
- В одном из интервью Борису Тасману вы подчеркнули, что Игорь Сиводедов после Рио получил последнее предупреждение — еще один прокол, и до свидания. Разве ноль медалей в Лондоне — это не прокол? Почему вы его оставили?
- Скрывать не буду, поначалу был посыл поменять главного тренера. Но потом проанализировали ситуацию, так сказать, широким охватом. Люди ведь растут, практически во всех возрастах — и в юниорах, и в молодежи. Есть понятие готовности, а есть еще привнесенные обстоятельства, нюансы, о которых споткнулись те же Малыщик и Жук. Прекрасный они в целом сезон провели, но на главном старте оступились! Ну, что их — раздолбать вдоль и поперек за это?! Нужно понимать, в чем был прокол и больше его не повторять. Главному тренеру я прилюдно намекнул — если, не дай бог, подобные нюансы подготовки еще раз всплывут, если вы, опробовав весь путь по Рио и по Лондону, еще раз наступите на те же грабли, больше у нас разговоров не будет.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Сиводедов
Источник: Прессбол
21:35 21/12/2017
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