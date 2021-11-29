



Напомним, что в Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов.





Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом. Мы уверены, что согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры. Мы будем думать, что делать дальше.