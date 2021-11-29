+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими

Решение об этом принято еще 12 ноября решением суда Железнодорожного района Гомеля. Однако только сейчас сведения об этом появились на сайте Мининформа.

Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими

Напомним, что в Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов. 

Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом. Мы уверены, что согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры. Мы будем думать, что делать дальше. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]