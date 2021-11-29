Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими
Решение об этом принято еще 12 ноября решением суда Железнодорожного района Гомеля. Однако только сейчас сведения об этом появились на сайте Мининформа.
Напомним, что в Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов.
Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом. Мы уверены, что согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры. Мы будем думать, что делать дальше.
09:52 29/11/2021
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