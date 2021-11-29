



После обработки более 90% бюллетеней по Аламединскому одномандатному округу Сеидбек Атамбаев лидирует с 26% голосов, передает Интерфакс.





Сеидбеку Атамбаеву 45 лет, возглавляет ООО "Автомаш-Энерго".





Алмазбек Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год, был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. В августе 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком был задержан. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений.





30 ноября 2020 года Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский районный суд столицы. Экс-президент также обвиняется в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, в результате которых Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста главы государства.