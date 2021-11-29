Работа над проектом обновленной Конституции практически завершена, об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.





Он уточнил, что еще предстоит незначительная доработка по отдельным позициям.

"Основная цель рабочей группы – создать окончательную конфигурацию проекта закона, который бы отвечал требованиям сегодняшнего времени, обеспечивал дальнейшее развитие нашей страны, мир и согласие на белорусской земле и, соответственно, благополучие наших граждан", – сказал Сергеенко.

Глава президентской Администрации рассказал о дискуссиях, спорах и консультациях, которые сопровождали рабочий процесс, и отметил, что изменения коснулись практически всех разделов.





"Принципиальные дополнения и изменения внесены в 77 статей, появилось 11 новых и предлагается новая глава, которая будет раскрывать статус, полномочия, компетенции Всебелорусского народного собрания", – подчеркнул Сергеенко.





Также, по его словам, преамбула дополнена положениями о сохранении национальной самобытности, суверенитета, духовных и культурных традиций Беларуси. Он уверен, что тема белорусской идентичности имеет актуальное звучание. "Полагаю, что в процессе всенародного обсуждения политологами, критиками, историками преамбула может быть дополнена", – добавил Сергеенко.

Высший орган народовластия





Сергеенко считает, что Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти.

"И в разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться его делегаты. Кстати, в этой части еще предстоит небольшая доработка в плане выбора делегатов на местном уровне. Мнения здесь не совсем совпали. Думаю, в течение недели мы это доработаем", – сказал руководитель Администрации президента.





Он заявил, что ВНС будет сформировано на демократических принципах.

"В состав делегатов у нас будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, ВНС наделяется существенными полномочиями – определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития", – отметил Сергеенко.





Глава Администрации добавил, что решения ВНС будут обязательными для всех. Его также наделят полномочиями отменять решения других органов, если эти они будут противоречить интересам национальной безопасности страны.

"Полагаем, что еще отдельные дополнения, которые прописаны и касаются назначения руководства и судей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии тоже найдут отражение в полномочиях ВНС", – рассказал Сергеенко.

Не допустить двоевластия

Предполагается, что в новом проекте Основного закона страны найдут отражение изменения в некоторых статьях, которые коснутся требований к кандидатам на должность президента. Планируется введение ограничений по срокам для главы государства – не более двух.

Парламент получит определенные дополнительные контрольные функции. Это заслушивание ряда высших должностных лиц – генерального прокурора, председателя Комитета госконтроля, руководителя Нацбанка. Законодательное собрание будет работать не две сессии: весеннюю и осеннюю, а практически целый год. Срок депутатских мандатов увеличат до пяти лет.





Проект Конституции представят в декабре

По словам Сергеенко, документ вынесут на общественное обсуждение в первой половине декабря. Он призвал белорусов принять активное участие в обсуждении проекта Конституции.

"Потому, что на этом этапе тоже могут поступить предложения, которые будут заслуживать внимания. Мы будем их учитывать в своей работе для того, чтобы окончательно по результатам всенародного обсуждения выйти на Конституцию, чтобы она сохранила социально-ориентированную направленность с опорой на сильное государство, на сильные традиции, которые существуют у нас в стране", – заключил глава Администрации.