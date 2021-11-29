В заявлении министерства сказано, что среди китайских самолетов были пять бомбардировщиков H-6 с ядерным потенциалом и 18 истребителей, а также танкер-заправщик.





Самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.





Китай не комментировал заявление тайваньского правительства.





Тайвань, который Пекин рассматривает как свою провинцию, на протяжении последнего года несколько раз жаловался на китайские военные самолеты, которые летают возле острова, часто вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас.





Власти Тайваня, в частности, заявляли, что почти 150 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны, которая шире территориального воздушного пространства Тайваня, в течение четырех дней в начале октября, когда Китай отмечал свой национальный праздник.





Тайвань имеет собственную администрацию, которая не зависит от материкового Китая с 1949 года, когда остров стал убежищем для представителей сил Гоминьдана, потерпевших поражение от коммунистов в китайской гражданской войне. Официально Тайвань называет себя "Китайской Республикой", не признавая легитимность провозглашенной в 1949 году КНР, которая, в свою очередь, считает Тайвань своей мятежной провинцией.



