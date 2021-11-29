Об этом журналистам сказала руководитель консилиума врачей, президент центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, передает Укринформ со ссылкой на Грузию онлайн.





«По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация», - сказала Джишкариани.





В то же время она подчеркнула, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.





«Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам», - заявила Джишкариани.





Как сообщалось, судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 29 ноября. На данный момент неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании суда.



