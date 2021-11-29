У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство
Консилиум врачей, занимающихся лечением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после 50-дневной голодовки, диагностировал у него синдром посттравматического стрессового расстройства.
Об этом журналистам сказала руководитель консилиума врачей, президент центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, передает Укринформ со ссылкой на Грузию онлайн.
«По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация», - сказала Джишкариани.
В то же время она подчеркнула, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.
«Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам», - заявила Джишкариани.
Как сообщалось, судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 29 ноября. На данный момент неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании суда.
Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь. В настоящее время он помещен в отделение интенсивной терапии, пишет ukrinform.ru
08:48 29/11/2021
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