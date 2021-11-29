+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

DIIS: Евросоюзу необходимо оставить каналы связи с белорусской властью

Международному сообществу стоит создать рабочую группу по переговорам с Минском на базе ОБСЕ или ООН, считают западные эксперты.

О том, как Евросоюз может строить свои отношения с Минском, пишет Изабелла Сурвилло, эксперт Датского института международных исследований (DIIS), пишет thinktanks.by

Эксперт считает, что, несмотря на введение санкций, необходимо «сохранить открытыми определенные каналы связи с белорусским режимом». Реальный диалог с Беларусью Европе сейчас наладить сложно. Виной тому продолжающийся миграционный кризис и внутренние репрессии – они делают практически невозможным возвращение к обсуждению обычных дел.

Изабелла Сурвилло предлагает создать рабочую группу по переговорам, возглавляемую ОБСЕ или имеющую, например, мандат ООН. Но в нее не должны входить такие страны, Как Польша, Литва или Латвия, поскольку они не будут рассматриваться белорусской стороной как нейтральные партнеры.

ЕС также следует рассмотреть вопрос о привлечении институциональных мер, таких как создание специального подразделения по Беларуси в рамках своих структур, которое могло бы подготовить будущие планы управления кризисом (например, долгосрочную переходную программу для белорусской экономики).

«Россия сохранит ключевую роль в решении политической судьбы Беларуси, и без зеленого света из Москвы реальные долгосрочные изменения в стране вряд ли возможны. Россия использует нынешнюю ситуацию для расширения своего влияния в Беларуси, активно поддерживая режим Лукашенко и усиливая давление с целью интеграции между двумя странами», - подчеркивает исследователь.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]