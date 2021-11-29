О том, как Евросоюз может строить свои отношения с Минском, пишет Изабелла Сурвилло, эксперт Датского института международных исследований (DIIS), пишет thinktanks.by





Эксперт считает, что, несмотря на введение санкций, необходимо «сохранить открытыми определенные каналы связи с белорусским режимом». Реальный диалог с Беларусью Европе сейчас наладить сложно. Виной тому продолжающийся миграционный кризис и внутренние репрессии – они делают практически невозможным возвращение к обсуждению обычных дел.





Изабелла Сурвилло предлагает создать рабочую группу по переговорам, возглавляемую ОБСЕ или имеющую, например, мандат ООН. Но в нее не должны входить такие страны, Как Польша, Литва или Латвия, поскольку они не будут рассматриваться белорусской стороной как нейтральные партнеры.





ЕС также следует рассмотреть вопрос о привлечении институциональных мер, таких как создание специального подразделения по Беларуси в рамках своих структур, которое могло бы подготовить будущие планы управления кризисом (например, долгосрочную переходную программу для белорусской экономики).





«Россия сохранит ключевую роль в решении политической судьбы Беларуси, и без зеленого света из Москвы реальные долгосрочные изменения в стране вряд ли возможны. Россия использует нынешнюю ситуацию для расширения своего влияния в Беларуси, активно поддерживая режим Лукашенко и усиливая давление с целью интеграции между двумя странами», - подчеркивает исследователь.



