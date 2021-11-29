В Совбезе Беларуси нынешнюю ситуацию вблизи белорусских границ не расценивают, как угрозу развязывания войны, а на привлечение сил НАТО готовы ответить с помощью России.





"Проводя анализ тех воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта, наверно, преждевременно. Думаю, и руководство Польши, и руководство Прибалтики понимает, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже. Наши вооруженные силы сегодня способны ответить. Если они надеются, привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация". – отметил Вольфович.





"Если говорить про совместные боевые дежурства – это решение было принято не сегодня, не вчера и даже не позавчера. С 2013 года на ротационной основе прибывают к нам российские самолеты. Совместными экипажами мы осуществляем боевое дежурство вдоль государственных границ". – сказал госсекретарь Совбеза.





"Периодически, согласно совместным документам, у нас осуществляются пролеты стратегической авиации. Но это не так часто, как на территории сопредельных стран, где в неделю до 2-3 полетов с континентальной части США через всю Европу над территорией Прибалтики и Польши с отработкой вопросов дозаправки в воздухе, с бомбометанием на территории Польши и Прибалтики, конечно. Но что они тренируют? Тренируют бомбометание над Беларусью и Российско Федерацией", - продолжил Вольфович. Его цитирует Интерфакс-Запад.





"Недавно принято решение о создании учебных центров, где, в частности, будут готовить танкистов и мотострелков в России, у нас – летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны. Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе. Создание военных баз помимо этих учебных центров – нецелесообразно. А те базы, которые издавна находятся на территории Беларуси, на них нет боевой техники. Эти базы не могут никоим образом привести к какой-то угрозе ни Беларуси, ни соседям на сопределе", - заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.



